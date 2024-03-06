رياضة الشرقية تبحث خطة شهر رمضان الكريم

إجتمع الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، بمديري الإدارات الخارجية والداخلية بالمديرية، وذلك لبحث خطة العمل خلال شهر رمضان المبارك، مشددًا على تكثيف النشاط خلال شهر رمضان، ومواصلة تنفيذ جميع المبادرات، وإستكمال خطة النشاط بما يتناسب مع طبيعة الشهر الفضيل، وتشجيع إقتراح مبادرات وأنشطة جديدة.

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب، والدكتور أحمد ابراهيم وكيل المديرية للرياضة، والدكتور أحمد حماد مدير عام الشباب، والمعاونين.

شدد وكيل الوزارة في الإجتماع علي ضرورة الاهتمام بمراكز الشباب والأندية بالإحتفال بعيد الأم، وذلك لأن فعالياته ستتم خلال شهر رمضان الكريم ، مؤكدا دور وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الشرقية في تكريم الامهات المثاليات.

وتخلل الإجتماع بعض التعليمات الإدارية الواردة من الإدارات المختلفة بالمديرية، ولفت وكيل الوزارة إلي أن المديرية تحضر لرواد مراكز الشباب والاندية ومتابعي صفحة المديرية العديد من المفاجآت خلال الأيام القادمة مع بداية شهر رمضان، وستشهد الإعلان عن هذه المفاجآت تباعا، مؤكدا أن هذه الفعاليات تتم تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.