لاعب الرائد يلتقي عقوبة صارمة من الاتحاد السعودي

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم توقيع عقوبة صارمة على اللاعب النرويجي ماتيوس نورمان لاعب الرائد بعد أحداث مباراة الفيحاء في الدوري.



كشفت تقارير صحفية سعودية أن لجنة الانضباط قررت وقت ماتيوس نورمان 6 مباريات بعدما بصق على أحد لاعبي الفيحاء في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي.

وتابعت أن الاتحاد قرر توقيع غرامة قدرها 60 ألف ريال على اللاعب النرويجي نورمان، وجاء ذلك وفقا للائحة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي.

وواصلت أن نورمان سيغيب عن مباراة النصر يوم الخميس المقبل، بالإضافة لمباريات التعاون والأخدود والخليج والحزم، والفتح، ورفضت اللجنة الاحتجاج المقدم من نادي الحزم على مشاركة محمد آدم لاعب الخليج في اللقاء والتي جمعت بينهما في الجولة 21 من الدوري السعودي.

وتابعت أن الدفع دفع عدم أهلية اللاعب للمشاركة نظرا لوجود أكثر من وثيقة ميلاد بأكثر من تاريخ ولكن لجنة الانضباط تأكدت أن اللاعب سجل أسمه في كشوف النادي بصفته محترفا سعوديا وفقا للمادة 28 من لائحة الاحتراف.

