الأربعاء 06 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لاعب الرائد يلتقي عقوبة صارمة من الاتحاد السعودي

لاعبو الرائد
لاعبو الرائد

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم توقيع عقوبة صارمة على اللاعب النرويجي ماتيوس نورمان لاعب الرائد بعد أحداث مباراة الفيحاء في الدوري.

txt

خيسوس أفضل مدرب في الدوري السعودي لشهر فبراير

txt

الشناوي على أعتاب الدوري السعودي رغم الإصابة


كشفت تقارير صحفية سعودية أن لجنة الانضباط قررت وقت ماتيوس نورمان 6 مباريات بعدما بصق على أحد لاعبي الفيحاء في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي.
وتابعت أن الاتحاد قرر توقيع غرامة قدرها 60 ألف ريال على اللاعب النرويجي نورمان، وجاء ذلك وفقا للائحة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي.
وواصلت أن نورمان سيغيب عن مباراة النصر يوم الخميس المقبل، بالإضافة لمباريات التعاون والأخدود والخليج والحزم، والفتح، ورفضت اللجنة الاحتجاج المقدم من نادي الحزم على مشاركة محمد آدم لاعب الخليج في اللقاء والتي جمعت بينهما في الجولة 21 من الدوري السعودي.
وتابعت أن الدفع دفع عدم أهلية اللاعب للمشاركة نظرا لوجود أكثر من وثيقة ميلاد بأكثر من تاريخ ولكن لجنة الانضباط تأكدت أن اللاعب سجل أسمه في كشوف النادي بصفته محترفا سعوديا وفقا للمادة 28 من لائحة الاحتراف.
 

مواد متعلقة

رياض محرز يبرر تعادل الأهلي أمام الفتح في الدوري السعودي

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة 22

أهلي جدة يتعادل مع الفتح في الدوري السعودي

الشباب يتعثر أمام الخليج في الدوري السعودي

تشكيل الشباب الرسمي لمواجهة الخليج في الدوري السعودي
الجريدة الورقية