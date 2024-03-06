الأربعاء 06 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الولايات المتحدة تثمن صداقتها الطويلة الأمد مع غانا وجهودهما المشتركة والمستمرة

بلينكن
بلينكن

 

ثمنت الولايات المتحدة بشدة صداقتها الطويلة الأمد مع غانا وجهودهما المشتركة والمستمرة لـ"تعزيز ديمقراطياتنا وحماية حقوق الإنسان لجميع الشعوب".

 

txt

أنتوني بلينكن: قدمنا مع مصر وقطر مقترحات لتوسيع اتفاق الهدنة السابق

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أنضم إلى الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو وشعب غانا في الاحتفال بمرور 67 عامًا على الاستقلال في السادس من مارس".

وأضاف "بينما نحتفل بهذا الحدث المهم، دعونا نفكر في التاريخ الغني والروابط الدائمة للديمقراطية التي تربط بلدينا وشراكتنا الديناميكية".

 

مواد متعلقة

بلينكن يدعو لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة لتخفيف حدة الوضع الإنساني

بلينكن يؤكد دعم بلاده لمبادرة تعليم اللاجئات الأفغانيات

سلامة النازحين أولا.. بلينكن يعلن عن الموقف الأمريكي بخصوص عمليات رفح

بلينكن: أكبر تهديد لأمن إسرائيل هو إيران ويجب عزلها مع كل وكلائها

بلينكن يحصل على تعهد إسرائيلي بشأن محور فيلادلفيا

لسنا جمهورية موز.. مكتب نتنياهو يرفض طلب بلينكن للقاء رئيس أركان الجيش الإسرائيلي
الجريدة الورقية