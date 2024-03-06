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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

انهيار أسعار العملات العربية بالسوق السوداء اليوم الأربعاء

العملات العربية
العملات العربية

أسعار العملات العربية بالسوق السوداء.. سجلت أسعار العملات  العربية اليوم الأربعاء  في السوق السوداء للمضاربة على العملة- السوق الموازية، انهيارا خلال تعاملات اليوم بسبب تراجع المضاربات والدولرة بعد دخول أول دفعة من الصفقة الاستثمارية لتطوير رأس الحكمة بالبنك.

 

وسادت حالة من القلق والذعر بين المضاربين بعد تحويل دولة الإمارات أول دفعة بقيمة 10 مليارات دولار يومي الخميس والجمعة للبنك المركزي المصري ضمن صفقة تطوير رأس الحكمة بما يعني تراجع ضغوط النقد الأجنبي وقدرة البنوك على تدبيره خلال أيام.

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أسعار العملات العربية بالسوق السوداء اليوم الأربعاء 

العملات العربية 

تراجع سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي بالسوق السوداء إلى نحو 11 جنيها بعد أن وصلا إلى 18 جنيها في أوقات سابقة.

 

فيما تراجع سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء إلى نحو 130 جنيها بعد أن تخطى في بعض الأوقات مستوى 150 جنيها.

 

وجاء انخفاض أسعار العملات العربية بعد الهبوط الحاد في سعر الدولار بالسوق السوداء ليهبط إلى نحو 41 جنيها خلال تعاملات صباح اليوم مع استمرار تراجعه بشكل مفاجئ.

 

وكان سعر الدولار في السوق الموازية تخطى حاجز 73 جنيها في شهر يناير الماضي قبل أن يبدأ في التراجع من مطلع شهر فبراير بعد وجود رسائل طمأنة بدخول تدفقات نقد أجنبي متوقعة من استثمارات مباشرة وقرض صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي ومؤسسات تمويلية أخرى خلال أيام.

 

وحسب الاتفاق، تتلقى مصر الدفعة الثانية بقيمة 20 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة خلال الشهرين القادمين من توقيع الصفقة التي تمت نهاية الشهر الماضي.

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