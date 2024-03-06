أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 420 ألفا و270 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 420 ألفا و270 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية، وذلك بعد تسجيل مقتل 1250 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و678 دبابة و12 ألفا و728 من المركبات المدرعة و10 آلاف و308 من النظم المدفعية و1008 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و701 من أنظمة الدفاع الجوي و347 طائرة مقاتلة و325 مروحية و26 سفينة حربية، فضلا عن 1642 من المعدات الخاصة و7 آلاف و921 طائرة مسيرة وغواصة واحدة و13 ألفا و479 من المركبات وخزانات الوقود".

وعلى صعيد متصل، أفادت الهيئة اليوم بأنه خلال اليوم الماضي، جرى 86 اشتباكا قتاليا على الجبهة، كما قصف الطيران الأوكراني 11 منطقة تمركز فيها القوات الروسية.

ونقلت (يوكرينفورم) عن بيان الهيئة القول "إن القوات الروسية شنت 4 غارات صاروخية و106 غارات جوية، وأكثر من 154 هجوم بالميلرز على مواقع القوات الأوكرانية والمدن المختلفة، ما أدى إلى إصابة مدنيين وتعرضت المباني السكنية والمنازل الخاصة، فضلا عن البنية التحتية المدنية الأخرى، للتدمير أو الضرر".

وأضاف أن القوات الروسية هاجمت أوكرانيا مرة أخرى، باستخدام طائرات شاهد بدون طيار، ووفقا للمعلومات الأولية، دمرت قوات الدفاع الأوكرانية 38 طائرة بدون طيار من أصل 42 طائرة ويجرى حاليا تحديث المعلومات حول الضحايا والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

وتعرضت أكثر من 140 مدينة في مناطق تشيرنيهيف، سومي، خاركيف، لوهانسك، دونيتسك، زابوريجيا، دنيبروبتروفسك، خيرسون، وميكوليف لقصف مدفعي.

وفي الوقت نفسه، يواصل الجنود الأوكرانيون عملياتهم النشطة لإلحاق خسائر في القوى البشرية والمعدات بالقوات الروسية، وإرهاقه على طول خط المواجهة.