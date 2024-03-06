‏‪ تداول 17 الف طن و1107 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الاربعاء أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و1107 شاحنةبضائع و145 سيارة وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع عامةومتنوعة و561 شاحنة بضائع و132 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع عامةومتنوعة و546 شاحنةبضائع و13 سيارة.



و يستعد ميناء سفاجا البحري اليوم لاستقبال العبارة امل وتغادر الميناء السفينتين الحرية1 ودليلة، واستقبل الميناء أمس اربع سفن وهي دليلة و بوسيدن اكسبريس و الرياض والحرية2، وغادرت الميناء ثلاث سفن وهى الرياض وامل وبوسيدون إكسبريس، كما تم تداول 3070 طن بضائع عامة ومتنوعة و385 شاحنة بضائع بميناء نويبع البحري من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى و سينا وآور.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2810 راكبا بموانيها.



وفي إطار تعليمات وزير النقل المهندس كامل الوزير بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات بالموانى المصرية حققت موانى البحر الاحمر تداول 646الف طن بضائع عامة بموانى الهيئة خلال شهر يناير الماضى حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 459 ألف طن بنسبة زيادة 112% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى2023 كما حققت زيادة بنسبة 146% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 187 ألف طن.

حيث شهد ميناء سفاجا تداول 481 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 12% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 161 ألف طن وصادر 320 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 28 ألف طن بنسبة زيادة 268% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 5 آلاف طن وصادر 23 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 79 ألف طن بضائع بكمية وارد 21 ألف طن وصادر 58 ألف طن بضائع وشهد ميناء الحمراوين تصدير 58 ألف طن فوسفات.

ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية و كذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية .

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