الأربعاء 06 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بعد أنباء إصابته.. رضا سليم يتواجد مع بعثة الأهلي في رحلة السعودية

رضا سليم مع بعثة
رضا سليم مع بعثة الأهلي

تواجد المغربي رضا سليم ، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، ضمن بعثة الفريق التي تستعد للسفر للمملكة العربية السعودية صباح اليوم الأربعاء لخوض مباراة الزمالك في نهائي كأس مصر.

ويلتقي الأهلي منافسه التقليدي الزمالك بعد غدٍ الجمعة في نهائي كأس مصر على ملعب (الأول بارك) بالعاصمة السعودية الرياض في مواجهة يديرها الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو.

وتعرض سليم لإصابة خفيفة بإجهاد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مران الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية.

وتواجد اللاعب المغربي مع بعثة الأهلي ليحسم الجدل حول أنباء استبعاده من قائمة المباراة.

مواد متعلقة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر والقناة الناقلة
الجريدة الورقية