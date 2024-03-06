بعد أنباء إصابته.. رضا سليم يتواجد مع بعثة الأهلي في رحلة السعودية

تواجد المغربي رضا سليم ، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، ضمن بعثة الفريق التي تستعد للسفر للمملكة العربية السعودية صباح اليوم الأربعاء لخوض مباراة الزمالك في نهائي كأس مصر.

ويلتقي الأهلي منافسه التقليدي الزمالك بعد غدٍ الجمعة في نهائي كأس مصر على ملعب (الأول بارك) بالعاصمة السعودية الرياض في مواجهة يديرها الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو.

وتعرض سليم لإصابة خفيفة بإجهاد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مران الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية.

وتواجد اللاعب المغربي مع بعثة الأهلي ليحسم الجدل حول أنباء استبعاده من قائمة المباراة.