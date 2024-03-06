"عبد العظيم" يُهنئ نادى الشرقية بالصعود لدورى الممتاز ب

قدم الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، التهنئة لمجلس إدارة نادى الشرقية وأعضاء الجمعية العمومية والفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني والإداري وجماهير كرة القدم بالنادى وشعب الشرقية، وذلك لصعوده لدوري الممتاز ب ممثلا عن محافظة الشرقية.

يأتي صعود فريق نادى الشرقية بعد فوزه وتغلبه على فريق نادى سرس الليان فى المباراة الختامية بمنافسات دوري القسم الثالث، والتى أقيمت على ملعب غزل شبين، وانتهت بنتيجة هدف دون رد لصالح نادى الشرقية، ليتصدر المركز الأول بالمجموعة الثامنة برصيد 49 نقطة بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه فريق نادى الشنواني صاحب المركز الثانى برصيد 46 نقطة، وذلك بعد تعادله الايجابي مع فريق مركز شباب ديرب نجم بهدف لكل فريق، وبهذه النتيجة يصعد نادى الشرقية للدورى الممتاز ب فى الموسم المقبل.

وأعرب وكيل الوزارة عن سعادته بالمستوى الفني والأداء المتميز للفريق خلال فعاليات البطولة حتى حسم بطاقة الصعود ممثلًا لمحافظة الشرقية بالدوري الممتاز ب بعد 6 سنوات من التحديات التى واجهت الفريق، مؤكدا استمرار توفير كافة أوجه الدعم للفريق استعدادا لمنافسات الموسم القادم، لتحقيق المزيد من الانتصارات بالتعاون مع مجلس إدارة النادى؛ وبحث توفير مصادر متعددة للتمويل وتنمية الموارد، بالإضافة إلى تذليل كافة العقبات التي قد تواجه الفريق خلال الفترة المقبلة، وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مشجعاً الفرق على بذل المزيد من الجهد والاجتهاد نحو تحقيق الاداء المشرف، والمضي قدما نحو تحقيق المزيد من النجاحات والانجازات فى مختلف البطولات.