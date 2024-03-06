الأربعاء 06 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

فانوس رمضان بهجة للكبار والصغار

بوابة الوفد الإلكترونية

ما أن تحل الليالى الأخيرة فى شهر شعبان المبارك ويتوافد جميع الأهالى والأسر بأطفالهم لشراء فوانيس رمضان الماركة المسجلة للإحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك بين الأطفال والكبار

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تاريخ نشأة فانوس رمضان.. روايات متعددة (فيديو)

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فانوس رمضان.. قصة نشأته ومراحل تطوره

 فجميع منازل مصر والوطن العربى لا تخلو من الفوانيس المتنوعة، ويغنى الجميع فى الشوارع ومنازلهم وهم يحملون فى أيديهم فانوس رمضان الشهير، "وحوى يا وحوى إياحا".

 لقرون عديدة، ظل الفانوس أبرز طقوس الزينة في مصر خلال شهر رمضان وأحد المظاهر الشعبية الأصيلة، حيث يضفي مظهراً من البهجة على الجو العام، ويقتنيه الأطفال والكبار على حد سواء.


 

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