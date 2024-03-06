فانوس رمضان بهجة للكبار والصغار

ما أن تحل الليالى الأخيرة فى شهر شعبان المبارك ويتوافد جميع الأهالى والأسر بأطفالهم لشراء فوانيس رمضان الماركة المسجلة للإحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك بين الأطفال والكبار

فجميع منازل مصر والوطن العربى لا تخلو من الفوانيس المتنوعة، ويغنى الجميع فى الشوارع ومنازلهم وهم يحملون فى أيديهم فانوس رمضان الشهير، "وحوى يا وحوى إياحا".

لقرون عديدة، ظل الفانوس أبرز طقوس الزينة في مصر خلال شهر رمضان وأحد المظاهر الشعبية الأصيلة، حيث يضفي مظهراً من البهجة على الجو العام، ويقتنيه الأطفال والكبار على حد سواء.



