الأربعاء 06 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل شخص في شبرا الخيمة

بوابة الوفد الإلكترونية

تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الخامسة، اليوم الاربعاء، محاكمة النطق  علي  مالك جراج وعامل لاتهامهما بإنهاء حياة شخص، وذلك إثر نشوب مشادة كلامية بينهم، أشهر المتهم سلاحا أبيض وسدد عدة طعنات للمجني عليه، أودت بحياته، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 18272 لسنة 2023 جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 2816 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، باتهام أحمد ك أ، 37 سنة مالك جراج - مقيم عزبة رستم شبرا الخيمة ثان القليوبية، ومحمد م ع، عامل مقيم شارع رشدي، عزبة رستم، شبرا الخيمة ثان القليوبية، لأنهما بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، قتلا المجني عليه محمد حمدي جودة - بغير سبق إصرار ولا ترصد - على إثر مشادة كلامية فيما بينهم، أشهر على إثرها المتهم سلاحًا أبيض - سكين - وسدد للمجني عليه طعنة قاسية قاصدًا إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته حال وجود المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزر الأول على النحو المبين بالتحقيقات.

وأفاد أمر الإحالة بأن المتهمين حازا وأحرزا سلاحًا أبيض -سكين- بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

مواد متعلقة

بسبب خلافات الإرث.. نهاية 3 أشقاء على "حبل المشنقة" لاتهامهم بقتل نجل عمهم بالقليوبية

غدًا.. نظر اتهام ربة منزل وحداد بقتل سيدة بقليوب

طبلية عشماوي تنتظر 4 أشقاء لاتهامهم بقتل شخص بالقناطر الخيرية

 دهسه سائق .. المؤبد لسائق نقل بالقناطر الخيرية

الإعدام لـ4 أشقاء قتلوا شخصا بسبب خلافات فى القناطر الخيرية

المشدد20عاما لـ 7متهمين بتزوير محررات رسمية بالعبور 

المشدد 5سنوات لـ سائق بتهمة سرقة شخص بالإكراه تحت تهديد السلاح بقليوب

أنهى حياة زوجته ..إحالة كهربائي للمفتي بالقليوبية

الجريدة الورقية