قوات الاحتلال تقتحم مدنًا فلسطينية فجر اليوم

تواصل قوات الاحتلال حربها على المدن الفلسطينية، حيث وقعت الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، مواجهات واشتباكات بينها وبين الفلسطنيين بعد اقتحامها عدة بلدات فلسطينية بعدد من محافظات الضفة الغربية.

كما شرعت قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي الغاشم بالقيام بحملة اعتقالات طالت عددا من المواطنين، ونستعرض في السطور التالية بعض من اشتباكات الساعات الماضية:

في نابلس، اندلعت اشتباكات مسلحة مواجهات عنيفة بين الشباب المقاوم وقوات الاحتلال في محيط قبر يوسف في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية بالمدينة لتأمين اقتحام مجموعات من المستوطنين قبر يوسف، وكثّفت من تواجدها في حي الضاحية، ومحيط قبر يوسف وشارع عمان.

واندلعت اشتباكات تخللها تفجير عبوات ناسفة، فيما اعتلت قناصة الاحتلال أسطح البنايات خلال اقتحام شارع عمان، بجانب اشتباكات ومواجهات أخرى بين مقاومين وقوات الاحتلال في محيط مخيم بلاطة شرق نابلس.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عرابة جنوبا، قبل أن يُلقي شبان عبوات محلية الصنع وحجارة تجاه جنود وآليات الاحتلال العسكرية، والذين أطلقوا الرصاص الحي والغاز السام بكثافة، واقتحمت بلدة يعبد جنوبي غرب جنين، ودهمت عدة أحياء وشنت حملة تفتيش فيها، كما صادرت مركبة فلسطينية بالقرب من البلدة، وتصدى الشباب المقاوم لاقتحام قوات الاحتلال قرية جلبون شرق جنين، واستهدفوا آلياته بتفجير عبوات ناسفة محلية الصنع.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حبلة جنوب قلقيلية وسيرت دورياتها العسكرية فيها، وداهمت عددا من المنازل وعاثت فهيا خرابا، واعتقلت الشاب عدي مرداوي والمسن عمر زهران خروب، والاشقاء مهند ومنصور محمد صراوي ” مرداوي “، وأفرجت لاحقا عن منصور.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية وداهم عددا من المنازل في البلدة وفتشتها وخرّبت في محتوياتها، واعتقلت الشاب معتصم حمد طبيب، عقب دهم وتفتيش منزله، واستهدفت الشباب المقاوم قوات الاحتلال بإطلاق نار في عدة نقاط لقوات الاحتلال على أطراف المدينة، تركزت في المنطقة الجنوبية لمدينة قلقيلية.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب عماد سرسك من ضاحية ذنابة شرق طولكرم، وذلك على حاجز عسكري مفاجئ “طيّار” أقامته بالقرب من حاجز جبارة العسكري جنوب طولكرم، واندلعت مواجهات بين الشباب المقاوم وقوات الاحتلال خلال اقتحام طولكرم، واسُتهدف الشباب المقاوم قوات الاحتلال المقتحمة للمدينة بمحيط جامعة القدس المفتوحة وشارع نابلس بصليات كثيفه من الرصاص.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين أحمد و مُنير البلعاوي من ضاحية إكتابا في طولكرم، والشاب معتز شريتح من مدينة طولكرم

وفي رام الله، اعتقل الاحتلال الأسير المحرر عمر الناهض البرغوثي “أبو مصعب” من قرية دير غسانة شمال محافظة رام الله والبيرة عقب اقتحام منزله، ورشق شبان مركبة للمستوطنين بالحجارة قرب بلدة سنجل شمالي مدينة رام الله، ما أدى إلى تضررها بشكل كبير، حيث استنفرت على إثرها قوات الاحتلال في المنطقة وشرعت بحملة تفتيش ومداهمات.

وقامت قوات الاحتلال بحملة مداهمة وتفتيش لمنازل المواطنين في بلدة سلواد شمالي شرق رام الله، عقب اقتحامها بعدة آليات عسكرية.

أما في بيت لحم، اقتحمت القوات قرية العساكرة شرق بيت لحم، وداهمت عددا من المنازل فيها قبل أن تصادر عدد من المركبات، واعتقلت الأسير المحرر حسان حسان من منزله بشارع الصف في مدينة بيت لحم، بعد أن خلفت دمارا واسعا في المنزل.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخليل وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت الشابين وسام القواسمي ونديم أبو خلف، عقب دهم وتفتيش منزليهما والتخريب في محتوياتهما، واقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل واقتحمت عددا من المنازل وصادرت عدد من المركبات في البلدة.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت “قوة من جيش ومخابرات الاحتلال بلدة العيساوية، شمال القدس، كما اقتحمت بلدة الرجيب شمال غرب القدس المحتلة.