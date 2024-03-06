وزير الخارجية الفلسطيني يصل القاهرة اليوم للمشاركة في مجلس جامعة الدول

كشفت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة صباح اليوم الأربعاء.

ووفقا لوزارة الخارجية الفلسطينية، عبر حسابها على منصة إكس، فإن زيارة المالكي إلى القاهرة تأتي للمشاركة في أعمال الدورة 161 العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.



وبدأت أعمال الدورة العادية 161 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الاثنين، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، وبمشاركة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أحمد.



وتشهد أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، تسلم رئاسة الدورة للمندوب الدائم لدولة موريتانيا السفير الحسين سيدي عبد الله الديه، من المملكة المغربية رئيس الدورة السابقة 160 لمجلس الجامعة.



ويناقش مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين الأوضاع في الدول العربية، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم 150، ومشروع القرار الذي من المنتظر رفعه لوزراء الخارجية العرب.

