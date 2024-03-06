مندوب مصر بالأمم المتحدة لإسرائيل: عليكم التخلي عن أحلام الغزو

دعا السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة استخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار المطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مطالبا إسرائيل بضرورة التخلي عن أحلام الغزو.

وتأتي دعوة عبد الخالق خلال خطابه أمس الثلاثاء أمام الجمعية مشابهة لكلمات الرئيس الراحل محمد أنور السادات في الكنيست الإسرائيلي عام ۱۹۷۷ عندما خاطب قادة إسرائيل قائلاً "عليكم أن تتخلوا نهائيا عن أحلام الغزو، وأن تتخلوا أيضاً عن الاعتقاد بأن القوة هي خير وسيلة للتعامل مع العرب، وأن عليكم أن تستوعبوا جيداً دروس المواجهة بيننا وبينكم، فلن يجديكم التوسع شيئا، فإن أرضنا لا تقبل المساومة وليست عرضة للجدل".