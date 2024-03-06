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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مندوب مصر بالأمم المتحدة لإسرائيل: عليكم التخلي عن أحلام الغزو

السفير اسامة عبدالخالق
السفير اسامة عبدالخالق

دعا السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة استخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار المطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مطالبا إسرائيل بضرورة التخلي عن أحلام الغزو. 

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وتأتي دعوة عبد الخالق خلال خطابه أمس الثلاثاء أمام الجمعية مشابهة لكلمات الرئيس الراحل محمد أنور السادات في الكنيست الإسرائيلي عام ۱۹۷۷ عندما خاطب قادة إسرائيل قائلاً "عليكم أن تتخلوا نهائيا عن أحلام الغزو، وأن تتخلوا أيضاً عن الاعتقاد بأن القوة هي خير وسيلة للتعامل مع العرب، وأن عليكم أن تستوعبوا جيداً دروس المواجهة بيننا وبينكم، فلن يجديكم التوسع شيئا، فإن أرضنا لا تقبل المساومة وليست عرضة للجدل".

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