جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 6 مارس والقنوات الناقلة

نسلط بوابة الوفد الضوء على جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 6 مارس والقنوات الناقلة لها، حيث تقام عدة مواجهات على مستوى بطولات دوري أبطال أوروبا و الدوري المصري و الدوري الأوروبي.

دوري أبطال أوروبا ..

مانشستر سيتي ضد كوبنهاجن

يستعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لاستقبال ضيفه كوبنهاجن الدنماركي في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد الاتحاد، بإياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

المباراة ستقام في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي أحمد البلوشي.

ريال مدريد ضد لايبزيج

يتأهب فريق ريال مدريد الإسباني لاستقبال ضيفه لايبزيج الألماني على ملعب سانتياغو برنابيو معقل العملاق الملكي، في إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري الأبطال الأوروبي.

المباراة ستنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.

الدوري المصري الممتاز ..

بيراميدز ضد فاركو

في مباراة مقدمة من الجولة 15 ببطولة الدوري المصري الممتاز يستعد فريق بيراميدز لخوض مواجهة قوية ضد فاركو مساء اليوم على ملعب استاد الدفاع الجوي.

ستنطلق المواجهة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية المصرية.