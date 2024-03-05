دوري أبطال أوروبا.. بايرن ميونخ يتقدم على لاتسيو بثنائية في الشوط الاول

أنهى فريق بايرن ميونخ الألماني الشوط الأول من مباراته أمام لاتسيو الإيطالي متقدماً بهدفين دون رد في إياب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

سيطر بايرن ميونخ منذ بداية المباراة وحاصر فريق لاتسيو في مناطقه الدفاعية بحثاً عن تسجيل هدف مبكر لتعويض خسارته في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

سيطر البافاري تماماً على وسط الملعب بينما إعتمد لاتسيو على الهجمات المرتدة التي شكلت إزعاجاً واضحاً على دفاعات بايرن.

وعلى عكس سير المباراة كاد ايموبيلي ان يفتتح التسجيل بعدما سدد كرة راسية خطيرة مرت بجانب القائم.

وجاء الرد سريعا من المخضرم هاري كين الذي إفتتح التسجيل لبايرن ميونخ في الدقيقة 38 بضربة رأس قبل أن يضيف توماس مولر الهدف الثاني في الدقيقة الاخيرة من عمر الشوط.