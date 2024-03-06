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الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف الدينار الكويتي بالبنوك صباح اليوم الأربعاء

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي

 ننشر أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وذلك في ضوء ما يشهد العالم من أزمات اقتصادية تؤثر على سعر العملات.

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أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء

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أسعار صرف العملات العربية خلال التعاملات المسائية


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدينار الكويتي:
سجل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري، نحو 100.15 جنيه للشراء، و100.55 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 98.09 جنيه للشراء، و100.65 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 99.29 جنيه للشراء، و100.22 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 99.97 جنيه للشراء، و100.22 جنيه للبيع.
وجاء سعر صرف الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 97.73 جنيه للشراء، و100.68 جنيه للبيع.
كما وصل سعر صرف الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان نحو 96.99 جنيه للشراء، و100.75 جنيه للبيع.

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