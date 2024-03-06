أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء

استقرت أسعار العملات العربية والاجنبية اليوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024 أمام الجنيه المصري، مع توقعات باستمرار حالة الاستقرار للعملة المحلية وارتفاع قيمتها خلال الفترة المقبلة.

وتقدم بوابة الوفد لقرائها في السطور التالية متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري

أسعار العملات العربية

بلغ سعر الريال السعودي اليوم 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

واستقر سعر الدينار الكويتي عند 100.21 جنيه للشراء، و100.56 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي لـ 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع

وبلغ سعر صرف اليورو أمام الجنيه نحو 33.45 جنيه للشراء و 33.56 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه نحو 39.10 جنيه للشراء و 39.23 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 34.77 جنيه للشراء و 34.90 جنيه للبيع.

وسجل سعر 100 ين ياباني نحو 20.49 جنيه للشراء و 20.56 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليوان الصيني 4.28 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.