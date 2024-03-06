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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رمضان 2024.. أحمد السقا متهم بسرقة قطعة آثار فى برومو "العتاولة"

مسلسل العتاولة
مسلسل العتاولة

أطلق الفنان أحمد السقا، البرومو التشويقي لمسلسله الجديد "العتاولة"، والمقرر طرحه فى السباق الرمضاني المقبل 2024، ويشاركه فى البطولة الفنان طارق لطفي وباسم سمرة وعدد من نجوم الفن، وذلك عبر حسابه الرسمي في موقع "إكس".


تدور أحداث البرومو الجديد لمسلسل "العتاولة" كشف المزيد من ملامح علاقة الثلاثي أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة، مع التركيز على شخصية عيسى الوزان التي يلعبها باسم، والأزمة التي تحدث بينهم بسبب الشك في خيانته لهما، ومن ناحية أخرى، يعتقد عيسى أن نصار "السقا" قام بسرقة قطعة آثار من خزنته.

أبطال مسلسل العتاولة


مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مى كساب، نهى عابدين، صلاح عبد الله، هدى الاتربى، ميمي جمال، محمد نجاتي، فريدة سيف النصر، مؤمن نور، حنان سليمان، مريم الجندى، أحمد كشك، صفوة، محمد التاجى ومن تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

مسلسل العتاولة 
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