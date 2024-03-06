بعد وفاة نجله.. حازم إيهاب يُرزق بطفلته الأولى

تصدر الفنان “حازم إيهاب” تريندات مواقع التواصل الاجتماعى، بعد أن استقبل مولودته الأولى، وشارك متابعيه الخبر عبر حسابه بموقع “إنستجرام”.

حازم إيهاب يرزق بمولودته الأولى:

نشر"حازم إيهاب" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "إنستغرام"،صورة وهو يحمل مولودته الجديدة داخل غرفة في المستشفى، مزيّنة باللون الزهري والبالونات الملونّة.

علق على الصورة قائًلا: "اللهم لك الحمد والشكر على كل نعمة.. ربنا عوضني وأكرمني بأحلى هدية.. سلموا على جميلة حازم إيهاب وادعولنا كتير".

كان حازم إيهاب فقد ابنه الأول قبل عامين في يوم 2 مارس2022، بعد 13 يوما فقط من ميلاده،حيث خضع لعمليتين جراحيتين، لمعاناته من عيب خلقي في عضلة القلب.

كشف "حازم إيهاب" بعد الوفاة أن مشيخة الأزهر أفتت له بجواز إجهاض الجنين، بعدما تأكد من أن الطفل به مشاكل في القلب ولن يعيش طويلا، إلا أنه لم يوافق على وأصر على نزوله للدنيا، آملا في "حدوث معجزة" وأن ينجو.

وعن كواليس وفاته، روى “حازم إيهاب” في تصريحات سابقة: "تلقيت مكالمة هاتفية أفادت بوفاة نجلي، ومن ثم توجهت للمستشفى واستخرجت تصريح الدفن ودفعت حساب المستشفى، ومن سذاجتي طلبت من شخص أن يحجز لي قاعة لتلقي العزاء، إلى أن اكتشفت أن الأطفال لا عزاء لهم.

يذكرُأن يشارك “حازم إيهاب” في مسلسل “عتبات البهجة” بطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور .

وتدور أحداث المسلسل في إطار 15 حلقة، وهو مأخوذ عن رواية تحمب نفس الأسم للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وإخراج مجدي أبوعميرة، وحوار ومعالجة درامية مدحت العدل.