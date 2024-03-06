فريدة عثمان : أشجع الأهلي وأتمنى فوزه بكأس مصر

كشفت فريدة عثمان، بطلة مصر في السباحة عن انتمائها الكروي، وذلك قبل مباراة القمة التي تجمع الأهلي مع الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر، المُقرر إقامتها يوم الجمعة القادم في المملكة العربية السعودية.

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وقالت فريدة عثمان في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا: "هل لدي ميول كروية؟ نعم، أنا أهلاوية.. أنا من أبناء نادي الجزيرة، لكنني أشجع الأهلي في كرة القدم".

وأضافت: "أحب كرة القدم بالتأكيد وأتابع العديد من المباريات، وإن شاء الله الأهلي سيفوز في مباراة القمة القادمة.. الأهلي حظوظه أكبر، وأنا أشجع الأهلي، لذا أريده أن يفوز بكأس مصر".

وعن خططها المستقبلية، قالت فريدة عثمان: "أريد إنشاء أكاديمية للسباحة لأساعد الصغار على أن يكون مشوارهم أفضل وأسهل".

وأتمت فريدة عثمان تصريحاته قائلةً: "الميدالية البرونزية في بطولة العالم الماضية كانت مهمة للغاية بالنسبة لي، لقد كنت قررت المشاركة في هذه البطولة العالم من أجل زيادة عدد ميدالياتي العالمية".