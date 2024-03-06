الأربعاء 06 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فريدة عثمان : أشجع الأهلي وأتمنى فوزه بكأس مصر

الأهلي
الأهلي

كشفت فريدة عثمان، بطلة مصر في السباحة عن انتمائها الكروي، وذلك قبل مباراة القمة التي تجمع الأهلي مع الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر، المُقرر إقامتها يوم الجمعة القادم في المملكة العربية السعودية.

إقرأ أيضًا..

txt

طارق السيد: عواد والجزيري الأفضل للمشاركة في تشكيل الزمالك الأساسي أمام الأهلي


وقالت فريدة عثمان في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا: "هل لدي ميول كروية؟ نعم، أنا أهلاوية.. أنا من أبناء نادي الجزيرة، لكنني أشجع الأهلي في كرة القدم".
وأضافت: "أحب كرة القدم بالتأكيد وأتابع العديد من المباريات، وإن شاء الله الأهلي سيفوز في مباراة القمة القادمة.. الأهلي حظوظه أكبر، وأنا أشجع الأهلي، لذا أريده أن يفوز بكأس مصر".
وعن خططها المستقبلية، قالت فريدة عثمان: "أريد إنشاء أكاديمية للسباحة لأساعد الصغار على أن يكون مشوارهم أفضل وأسهل".
وأتمت فريدة عثمان تصريحاته قائلةً: "الميدالية البرونزية في بطولة العالم الماضية كانت مهمة للغاية بالنسبة لي، لقد كنت قررت المشاركة في هذه البطولة العالم من أجل زيادة عدد ميدالياتي العالمية".

مواد متعلقة

ياسر إدريس: اجتماع مرتقب للجنة الأولمبية لإعداد خطة التطوير الشامل وملف أولمبياد باريس 2024

بالألم المكتوم والقلوب الصابرة يواجهن السرطان

ألوان النود الناعم تبرز جمال ملامح نوال الزغبي

فريق عمرو دياب يكشف لـ«الوفد» كواليس «مكانك»

الأكسجين... ثورة طبية أفسدتها السوشيال ميديا!!

ليه تعشها لوحدك .. إيرادات صادمة للفيلم منذ طرحه بالسينما

كيفية التخلص من المال الحرام.. الإفتاء توضح

«ميدار» و«ماونتن فيو» يفتحان حساب بنكي ضامن «Escrow Account» لمشروع «ALIVA» فى مدينة مستقبل سيتى
الجريدة الورقية