بعد قرار اعتزاله.. محمد رحيم يعود لعالم الفن لهذا السبب

أعلن الملحن محمد رحيم عن قرار اعتزاله الفن، الذي أطلقه الفترة الماضية، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

محمد رحيم يعلن تراجعه عن قرار اعتزاله

ونشر الملحن محمد رحيم، عبر حسابه الرسمي، قائلاً: "أنا مش هقولكم غير إني بكيت بالدموع من كتر الإحساس اللي في الرسائل اللي بعتوهالي وهتشوفوا ده بعنيكم، خلاص يا جماعة أنا هرجع تاني علشان خاطركم انتوا بس يا أعظم جمهور وعائلة في العالم، وربنا ميحرمناش من بعض أبدا".

أضاف محمد رحيم فى حديثه، معلقاً: "بشكركم جدا على سؤالكم المستمر عني، أنا محظوظ بوجودكم في حياتي، وآسف جدا جدا لو كنت زعلت أي حد، وإن شاء الله هرجع تاني بطاقة أكبر علشان أحاول أسعدكم بكل الطرق والأشكال.. ورمضان كريم".

من ناحية أخرى، يذكر أن محمد رحيم كتب منذ فترة عبر حسابه: "تعليق كل نشاطاتي الفنية لأجل غير مسمى، حتى إشعار آخر، مع احتمالية اعتزال المهنة والسفر خارج البلاد".