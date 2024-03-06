عاجل.. القوات الأمريكية تسقط صاروخًا باليستيًا بالبحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء أن القوات الأمريكية أسقطت صاروخا باليستيا مضادا للسفن وثلاثة أنظمة جوية هجومية مسيرة أحادية الاتجاه تم إطلاقها من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون باتجاه المدمرة الأمريكية (يو إس إس كارني) في البحر الأحمر.

كما دمرت القوات الأمريكية في وقت لاحق ثلاثة صواريخ مضادة للسفن وثلاث سفن سطحية غير مأهولة "دفاعا عن النفس"، وفقا لما ذكرته القيادة المركزية الأمريكية في بيانها اليوم.