عاجل
استشهاد 3 فلسطينيين فجر اليوم.. الاحتلال يفجر منزلًا في دير البلح عاجل.. القوات الأمريكية تسقط صاروخًا باليستيًا بالبحر الأحمر
الأربعاء 06 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. القوات الأمريكية تسقط صاروخًا باليستيًا بالبحر الأحمر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء أن القوات الأمريكية أسقطت صاروخا باليستيا مضادا للسفن وثلاثة أنظمة جوية هجومية مسيرة أحادية الاتجاه تم إطلاقها من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون باتجاه المدمرة الأمريكية (يو إس إس كارني) في البحر الأحمر.

txt

عصابات مسلحة تسقط دولة تجاور أمريكا وتحاول السيطرة على مطار.. فيديو

txt

يائير لابيد: أمريكا فقدت الثقة بالحكومة الإسرائيلية وقدرة نتنياهو على إدارة الحرب

كما دمرت القوات الأمريكية في وقت لاحق ثلاثة صواريخ مضادة للسفن وثلاث سفن سطحية غير مأهولة "دفاعا عن النفس"، وفقا لما ذكرته القيادة المركزية الأمريكية في بيانها اليوم. 

مواد متعلقة

ولي العهد الأردني يؤكد أهمية التعاون مع أمريكا في مجال الأمن السيبراني

وول ستريت: تحول صورة إسرائيل في أمريكا بسبب حرب غزة

"القاهرة الإخبارية": أمريكا ترى أن جانتس الأكثر تعاوناً في خطتها المرسومة للصراع

أحمد موسى للفلسطينيين: لو جاتلكم مساعدات من أمريكا ارموها في البحر (فيديو)

بثلاث طائرات "سي-130".. أمريكا تنفذ أول عملية إسقاط جوي للمساعدات على غزة

الجريدة الورقية