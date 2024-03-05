عصابات مسلحة تسقط دولة تجاور أمريكا وتحاول السيطرة على مطار.. فيديو

استولت العصابات المسلحة على أجزاء كبيرة من العاصمة بور أو برنس وحاولت الوصول إلى المطار الرئيسي يوم الاثنين وسط اشتباكات مع الشرطة والجيش.

وأعلنت الحكومة يوم الأحد حالة الطوارئ وفرضت حظر التجول، وهاجمت العصابات السكان بشكل منهجي وقسمت الأحياء إلى كتل من العصابات، ما زاد من المعاناة التي يواجهها الهايتيون بشكل يومي.

تقع هايتي في جزيرة هيسبانيولا ضمن جزر الأنتيل الكبرى في البحر الكاريبي وتشترك مع الجمهورية الدومينيكية في ثلاثة أثمان الجزيرة الغربية، وعاصمتها بورت أو برنس.

ويقع البلد التي يسكنها نحو 12 مليون إنسان على حدود الولايات المتحدة الأمريكية، ويقع الخليج بينها وبين أمريكا حيث مدينة ميامي الساحلية في فلوريدا.