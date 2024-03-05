الثلاثاء 05 مارس 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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عصابات مسلحة تسقط دولة تجاور أمريكا وتحاول السيطرة على مطار.. فيديو

عصابات هايتي
عصابات هايتي

استولت العصابات المسلحة على أجزاء كبيرة من العاصمة بور أو برنس وحاولت الوصول إلى المطار الرئيسي يوم الاثنين وسط اشتباكات مع الشرطة والجيش.

 وأعلنت الحكومة يوم الأحد حالة الطوارئ وفرضت حظر التجول، وهاجمت العصابات السكان بشكل منهجي وقسمت الأحياء إلى كتل من العصابات، ما زاد من المعاناة التي يواجهها الهايتيون بشكل يومي.

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الشرطة الكينية تتصدى لعنف العصابات في هايتي

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إطلاق نار يشل هايتي بينما تقاتل الشرطة وزعيم عصابة قوي

تقع هايتي في جزيرة هيسبانيولا ضمن جزر الأنتيل الكبرى في البحر الكاريبي وتشترك مع الجمهورية الدومينيكية في ثلاثة أثمان الجزيرة الغربية، وعاصمتها بورت أو برنس.

ويقع البلد التي يسكنها نحو 12 مليون إنسان على حدود الولايات المتحدة الأمريكية، ويقع الخليج بينها وبين أمريكا حيث مدينة ميامي الساحلية في فلوريدا.

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