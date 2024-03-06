طارق السيد: عواد والجزيري الأفضل للمشاركة في تشكيل الزمالك الأساسي أمام الأهلي

أبدى طارق السيد، نجم الزمالك السابق، رغبته في مشاركة محمد عواد حارس مرمى القلعة البيضاء، في مباراة فريقه المُقبلة أمام الأهلي بنهائي كأس مصر.

قال طارق السيد في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، الفوارق الفنية بين محمد صبحي ومحمد عواد ليس كبيرا، ولكني أتمنى مشاركة الأخير، لأفضليته في مواجهات الأهلي.

وأضاف السيد، أتمنى قيادة التونسي سيف الدين الجزيري هجوم الزمالك أمام الأهلي، لما يملكه مهاجم نسور قرطاج من خبرات دولية كبيرة، تمنحه الأفضلية في مباراة نهائي كأس مصر.

وأتم الظهير الأيسر الدولي تصريحاته قائلا، على لاعبي الزمالك استغلال نقاط الضعف بالأهلي، والتتويج بلقب كأس مصر، والذي سيكون بمثابة نقطة تحول داخل القلعة البيضاء.