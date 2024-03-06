ضبط 1300 كيلو دقيق قبل بيعه في السوق السوداء بالفيوم

شنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والمهندس سيد أحمد حرزالله مدير مديرية التموين، بشأن تنفيذ حملات تموينية للتفتيش على الأسواق ومتابعة التجار.

تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز بقرى ومراكز الفيوم

وأوضح مدير المديرية أن حملة إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، تمكنت من ضبط عدد 14 شيكارة دقيق مدعم وزن الواحدة 50 كيلو بإجمالي وزن الكمية 700 كيلو دقيق بلدى مدعم ومخصص للمخابز البلدية، وذلك بناحية مركز الفيوم، كما تمكنت الحملات من ضبط عدد 12 شيكارة دقيق مدعم وزن الواحدة 50 كيلو بإجمالي وزن الكمية 600 كيلو دقيق بلدى مخصص للمخابز البلدية، وذلك بناحية مركز اطسا، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر ضد المخالفين.

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملة قامت بتحرير عدد من المحاضر المتنوعة لأصحاب المحال التجارية وذلك لنقص الوزن والمواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم نظافة أدوات العجن بالمخابز، وعدم إعطاء بون الصرف، وعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، بالإضافة إلى تحرير مخالفات وتقارير للمخابز لقيام أصحابها بتجميع كميات من الدقيق البلدي تمهيدا لبيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، وتم تحرير المحاضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

جاء ذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

ومن جانبه أكد المهندس السيد أحمد السيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الإدارات التموينية بالمراكز تعمل تواصل تنفيذ الحملات لمنع احتكار وتخزين السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.