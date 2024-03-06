هواتف Pixel تحصل على ميزة فحص المكالمات من الجيل التالي

أعلنت Google للتو أن بعض هواتف Pixel تحصل على فحص المكالمات من الجيل التالي. يعمل هذا على تحسين ميزة شاشة الاتصال الموجودة مسبقًا من خلال تنفيذ زر الترحيب الجديد. بمجرد النقر عليه، سيقوم النظام بنشر Google Assistant للتحدث نيابة عنك.

سيسأل المساعد الرقمي المتصل عن سبب محاولته الوصول إليك، وستكون قادرًا على سماع الرد في الوقت الفعلي. إذا بدا الأمر مهمًا، يمكنك مقاطعة المكالمة وبدءها. إذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكنك ركلهم إلى الرصيف والعودة لمشاهدة التلفزيون.

لقد عمل مساعد جوجل بالفعل على فحص المكالمات بطريقة مماثلة، ولكن زر الترحيب يمنح المستخدم التحكم المطلق فيما يتعلق بموعد بدء عملية الفحص. يوجد أيضًا خيار لإخبار المتصل بالانتظار قليلاً، إذا لم تتمكن من الوصول إلى الهاتف بعد. بالإضافة إلى عنصر الوقت الفعلي، لا تزال الأداة تلتقط نصوصًا لهذه العروض لتتمكن من الاطلاع عليها في وقت فراغك. تحديث Call Screen الجديد متاح فقط لهواتف Pixel Fold وPixel 6 والإصدارات الأحدث.

يعد هذا جزءًا من انخفاض أكبر في ميزات شهر مارس لهواتف Pixel. ستتمكن هواتف Google الذكية الآن من مشاركة مقاطع فيديو HDR بدقة 10 بت مباشرةً على Instagram، دون الحاجة إلى معالجة. وهذا مشابه للنهج الذي اتبعته سامسونج مؤخرًا مع تحديث الكاميرا الأصلية لجهاز Galaxy S24.

يؤدي انخفاض الميزات أيضًا إلى توسيع أداة Circle to Search التي أطلقتها الشركة مؤخرًا لتشمل هواتف Pixel 7 الذكية. وكما يوحي الاسم، يتيح هذا للأشخاص البحث عن الأشياء ببساطة عن طريق رسم دائرة حول الكائن. وكانت الأداة متاحة سابقًا فقط لمستخدمي Pixel 8 وGalaxy S24.