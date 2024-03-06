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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جوميز يُبدي إعجابه بمستوى إمام عاشور ويستفسر  عن سبب رحيله

جوزيه جوميز
جوزيه جوميز

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أثناء متابعة مباريات الأهلي، أبدى اندهاشه بمستوى إمام عاشور لاعب الفريق الأحمر

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "جوميز أثناء حديثه مع أحد أفراد الجهاز الفني، أبدى إعجابه الشديد بمستوى عاشور، ليرد عليه عضو الجهاز، بأنه كان متواجد مع الفريق بالموسم الماضي".

وأضاف أمير هشام: "جوميز استفسر عن سبب رحيله وروي له القصة، ليؤكد تحسره الشديد على خسارة هذا اللاعب وخروجه من النادي".

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