ليس قبل شهرين.. "الغرف التجارية" يكشف عن صدمة بشأن تراجع الأسعار (فيديو)

قال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، إن سبب زيادة أسعار المنتجات في الأسواق هو استيراد التجار مدخلات الإنتاج من الخارج بأسعار دولار مبالغ فيها.

وأضاف رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم على فضائية “الحياة” مساء اليوم الثلاثاء: "تأثير الموارد الدولارية التي دخلت مصر مؤخرا بعد صفقة رأس الحكمة لم يظهر بعد على أسعار السلع.

انخفاض أسعار السلع لن يحدث قبل شهرين أو ثلاثة

وتابع رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية : " من المرتقب أن تنخفض أسعار السلع في فترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر وهي فترة دورة رأس المال في المصانع التي من المفترض ان تستورد المواد الخام بالأسعار الجديدة لتطرحها في السوق بأسعار أقل تتناسب مع أسعار المواد الخام.

وأشار إلى أن أسعار الشحن البحري وزيادة تأمين النقل البحري بعد أحداث البحر الأحمر سوف تسهم في زيادة الأسعار وهو ما يضاف إلى اسباب زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية، كما أن بقاء البضائع المستوردة لفترات طويلة في الموانئ المصرية يفرض على المستوردين دفع أرضية بالعملة الصعبة للشركات الأجنبية الموردة وهو ما يسهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.

وقال محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أمس إن الحكومة عقدت اجتماع اليوم لمتابعة الإفراج عن السلع الهامة للمواطنين من الجمارك بناء على توجيهات الرئيس السيسي ، مشيرا إلى أنه خلال الفترة القادمة، سيتم منح أولوية للإفراج عن السلع الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج.

انعكاسات إيجابية الفترة القادمة في ضوء توافر موارد النقد الاجنبي

وأضاف متحدث الحكومة خلال مداخلة ببرنامج فى المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالى المذاع على قناة سي بي سي: “توجد مجموعة من الانعكاسات الإيجابية الفترة القادمة، في ضوء توافر موارد النقد الاجنبي، حيث تسعى الدولة المصرية للإفراج عن السلع”، موضحا أن توفير موارد النقد الأجنبي يساعد على تجاوز التحديات.

وتابع متحدث الحكومة: "الفترة الماضية حصرنا ما يوجد في الجمارك، ولوحظ ان حجم السلع الاساسية الموجودة في الجمارك تبلغ 2 مليار دولار، وهذا الحصر النهائي حتى هذه اللحظة، مشيرا إلى ان السلع التي ترد للجمارك تتغير من وقت لآخر.

الإفراج عن السلع سينعكس على الأسعار الفترة القادمة

وأردف:" اللحظة الحالية السلع التي تتواجد في الجمارك مقدرة بحوالي 2 مليار دولار، والفترة القادمة ستشهد مزيد من الإفراج عن تلك السلع، وهذا سينعكس على الأسعار الفترة القادمة ومدى وفرة السلع بالأسواق بعد زيادة المعروض.