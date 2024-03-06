الخميس.. الحكم على متهم بإنهاء حياة شخص في الصف

تُصدر محكمة جنايات جنوب الجيزة، يوم الخميس، حكمها على المتهم بإنهاء حياة شخص لسرقته بالصف.

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يصدر الحكم برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، وعضوية المستشارين عبد الرحيم على على، ومحمد حسن خطاب، وأمانة سر محمد السيد.

ووجهت النيابة العامة للمتهم “عمرو .ع” (سائق)، في القضية رقم 15150 لسنة 2010 جنايات الصف المقيدة، أنه قتل المجني عليه “رمضان.ج” عمدًا، بأن أطلق عليه عدة أعيرة من سلاح ناري "بندقية آلي" قاصدًا من ذلك قتله بهدف سرقة منقولاته بطريق الإكراه.

وأسندت النيابة للمتهم أنه اعترض طريق المجني عليه بمساعدة آخرين أثناء سيره بسيارته ليلا بقصد سرقته، وحيازة بندقية آلي وأعيرة نارية.

السجن المشدد 3 سنوات والغرامة لربة منزل بتهمة الاتجار في البشر في البساتين

وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 3 سنوات والغرامة 100 الف جنيه بتهمة الاتجار في البشر

أحالت نيابة حلوان الكلية برئاسة المستشار مصطفي المتناوي المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية ربة منزل الي محكمة الجنايات بتهمة الانجار بالبشر

وتبين من خلال الأوراق أن المتهمة هي "رشا .ح" وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة أستخدمت الأطفال الاشقاء "محمد .ا"،و "سامح .ا"،و"أحمد .ا"،و الاطفال الاشقاء "ياسين .ي"،و "ياسمين .ي" في عمل غير مشروع بأن قامت بارغامهم علي التسول واستجداء المارة حال كونها والدة المجني عليهما الرابع والخامس وكذلك مونها متولية رعاية المجني عليهم من الاول للثالث

واضافت التحقيقات أن المتهمة أحدثت عمدا اصابة كلا من "محمد .ا"،و"أحمد .ا" والتي تخلف عنها الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أخراهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما باستخدام أداة

وأشارت التحقيقات أن المتهمة وجدت متسولة بالطريق العام حال كونها صحيحة البنية وتجاوزت الثامنة عشر عاما بالاضافة انها استخدمت حدصا يقل عن ثمانية عشر عاما في اعمال التسول