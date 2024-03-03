حكم مُغلظ بحق مُدان بسرقة سيدة بالإكراه

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، حكمًا بمعاقبة المتهم بسرقة مبلغ مالي من سيدة بالإكراه بعد تهديدها بسلاح ناري، بالسجن المشدد 10 سنوات، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس ومع الشغل لمدة سنة عن واقعة المقاومة السلطات ومصادرة السلاح الناري، والزامه بدفع المصاريف الجنائية عن تهمتي إحراز السلاح الناري والذخيرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد عطية رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ياسر محمد عمر وطارق صلاح عبدالستار، وأمانة سر عمر عاشور ومحمد فاروق

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 24142 لسنة 2023 جنايات حلوان والمقيدة برقم 2824 لسنة 2023 كلي حلوان عن قيام المتهم بارتكابه واقعة سرقة المبلغ المالي من المملوك للمجني عليها بالإكراه الواقع عليها، وذلك بعد أن أشهر في وجهها سلاح ناري، مهددآ إياها ليبث الرعب في نفسها، وشل مقاومتها بدون وقوع أي إصابات بهما.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قاوم بالقوة العنف ظابط القسم شرطة حلوان، وأشهر في وجهه سلاح خرطوش وكان يحاول إيذائه لثنيه عن ضبطه .