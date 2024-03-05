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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

 كهربا ونيدفيد يخطفون أنظار كولر في تدريبات الأهلي

كهربا وكولر
كهربا وكولر

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن كريم نيدفيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شارك بشكل كامل في المران الجماعي، وقدم مستوى مميز.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "محمود كهربا شارك أيضًا في التدريبات الجماعية، ونال إشادة قوية من الجهاز الفني على المستوى الذي ظهر به، والثنائي لفتوا الأنظار خلال التدريبات".

وأضاف أمير هشام: "كهربا ونيدفيد دخلوا الحسابات بقوة لدى الجهاز الفني، وقد يكون للثنائي دور كبير في مباراة الزمالك خلال نهائي كأس مصر بالسعودية".

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