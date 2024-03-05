 كهربا ونيدفيد يخطفون أنظار كولر في تدريبات الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن كريم نيدفيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شارك بشكل كامل في المران الجماعي، وقدم مستوى مميز.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "محمود كهربا شارك أيضًا في التدريبات الجماعية، ونال إشادة قوية من الجهاز الفني على المستوى الذي ظهر به، والثنائي لفتوا الأنظار خلال التدريبات".

وأضاف أمير هشام: "كهربا ونيدفيد دخلوا الحسابات بقوة لدى الجهاز الفني، وقد يكون للثنائي دور كبير في مباراة الزمالك خلال نهائي كأس مصر بالسعودية".