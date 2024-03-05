مبابي يحطم رقم قياسي بعد هدفه في شباك ريال سوسيداد

يواصل النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، تحطيم الأرقام القياسية في مشواره بالمستطيل الأخضر، وذلك بعدما سجل هدفا في الشوط الأول من مباراة فريقه أمام ريال سوسيداد.



وسجل مبابي هدف فريق باريس سان جيرمان الأول في مرمى ريال سوسيداد في الدقيقة 15 في المباراة الجارية الآن بين الفريقين في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحسب شبكة “سكواكا” للاحصائيات، فإن مبابي بهدفه الذي سجله اليوم في مرمى ريال سوسيداد، يصبح أول لاعب في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا يشارك بشكل مباشر في أكثر من 40 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم.

وشارك مبابي في 34 مباراة حتى الآن مع فريق باريس سان جيرمان بمختلف المسابقات خلال هذا الموسم 2023/2024، وسجل خلالهم 33 هدفا وصنع 7 آخرين.