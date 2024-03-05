الثلاثاء 05 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

احذر.. 3 أعراض تنذر بسرطان القولون

سرطان القولون
سرطان القولون

يصيب سرطان القولون البعض عندما تنمو الخلايا الموجودة في القولون أو المستقيم بشكل خارج عن السيطرة، إذ تتشكل هذه السلائل بعد نموها وتتحول إلى سرطانية.

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أعراض سرطان القولون

ووفقًا لما ذكره مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يؤثر سرطان القولون والمستقيم في المقام الأول على كبار السن، وفيما يلي أبرز علامات الإصابة به..

ظهور دم فى البراز

في حين أن الدم في البراز ليس عاملا طبيعيا، إلا أنه لا يعني بالضرورة وجود سرطان، ومع ذلك، فإن التشخيص المناسب قد يساعد في علاج الحالة.

إسهال

الإسهال المستمر علامة على سرطان القولون، في الحالات التي لا تظهر فيها الحالة أي تحسن حتى مع تناول الدواء، 

فقدان الوزن غير المبرر

إذا عانيت من تغيير مفاجئ في الوزن دون إجراء تغيير كبير في نظامك الغذائي أو روتينك اليومي، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بسرطان القولون.

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