أطعمة ومشروبات رخيصة تحاكي مفعول الحبة الزرقاء

تعد الفياغرا الدواء المنقذ لعلاج ضعف الانتصاب، إلا أنه وفقا للخبراء، تبين أن بعض الأطعمة والمشروبات الرخيصة يمكن أن تحاكي تأثيرات خصائص الحبة الزرقاء.

وخلال برنامج حواري مباشر، أكد الدكتور مايكل موسلي على فوائد الشمندر الشبيهة بالفياغرا، قائلا إن هذه الخضروات تساعد على تمدد الأوعية الدموية، ما يحسن التدفق إلى الأعضاء التناسلية ويخفض ضغط الدم، تماما مثل طريقة عمل الفياغرا.

وأضاف الدكتور موسلي: "بالنسبة لأولئك المهتمين بالكيمياء الحيوية (الجزء العلمي) فإن الشمندر غني بالنترات. ويتم تحويل النترات عن طريق البكتيريا الموجودة في فمك إلى أكسيد النيتريك. وهذا يسبب توسع الأوعية الدموية. وهو ما يخفض ضغط الدم. وما يفعله أيضا، خاصة مع كبار السن، هو أنه يمنحهم دفعة حتى يتمكنوا من أن يصبحوا أكثر نشاطا".

لكن الشمندر (أو البنجر) ليس الطعام الوحيد الذي يتمتع بقوى مماثلة للعقار الجنسي.

وكشفت الدراسات عن مجموعة أخرى من الأطعمة والمشروبات التي ثبت علميا أن لها تأثيرات مماثلة للفياغرا:

1. الفراولة

قد يكون الرجال قادرين على تجنب الضعف الجنسي إذا تناولوا الكثير من الفراولة والتوت.

وهذه الأطعمة غنية ببعض مركبات الفلافونويد، والتي أشارت إحدى الدراسات إلى أنها قد تساعد في الوقاية من هذه الحالة.

ووجدت إحدى الدراسات التي تابعت أكثر من 25 ألف رجل ونظمهم الغذائية لأكثر من عقدين من الزمن، أن أولئك الذين تناولوا ثلاث حصص على الأقل في الأسبوع من الفراولة كانوا أقل عرضة بنسبة 14% لمشاكل ضعف الانتصاب.

وقال الدكتور توماس جافي من المركز الطبي بجامعة بيتسبرغ، لموقع Today.com، إن هذا النوع من الدراسات يوفر للرجال فرصة لإجراء تغيير في نمط حياتهم لا يتضمن تناول الدواء.

2. القهوة

وجدت دراسة أمريكية أن الرجال الذين يستهلكون القهوة ذكروا أنهم لا يواجهون مشكلة ضعف الانتصاب.

ووجد علماء من جامعة تكساس أن الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 20 عاما وشربوا ما يعادل فنجانين إلى ثلاثة فناجين من القهوة يوميا كانوا أقل عرضة للإبلاغ عن مشاكل الضعف الجنسي مقارنة بالرجال الذين لا يشربون القهوة.

وكان الارتباط أقوى عند الرجال الذين يعانون من زيادة الوزن.

3. الشوكولاتة الداكنة

قد يكون من المستغرب أن ترتبط الشوكولاتة بزيادة الرغبة الجنسية، ولكن، وفقا لخبيرة التغذية الرائدة كريستين ستافريديس: "يرجع هذا على الأرجح إلى كمية الكافيين العالية الموجودة في الشوكولاتة الداكنة".

وللتوضيح، فإن تناول مستويات عالية من الكافيين يعمل على توسيع الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية، ما يجعل النشوة الجنسية أسهل ويزيد احتمال الانتصاب.

ووجدت دراسة أجريت عام 2005 علاقة بين الكافيين وزيادة النشاط الجنسي بين القوارض. ومع ذلك، لا يمكننا التأكد تماما من أن الكافيين له نفس التأثير على الأعضاء الجنسية لدى البشر.

وأضافت كيرستن: "تحتوي الشوكولاتة الداكنة على كميات عالية من الحمض الأميني إل-أرجينين الذي ثبت أنه يعزز تدفق الدم وربما يزيد من الرضا والرغبة".