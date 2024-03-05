رياضيو السنغال بحاجة إلى التمويل

يثير راكبو الأمواج السنغاليون، شكوكا حول مستقبل رياضة ركوب الأمواج في إفريقيا وسط عدم وجود تصفيات مؤهلة لأولمبياد باريس 2024 ، وتمويل منخفض وتأشيرات بعيدة المنال.

وبدلا من التدريب في الأمواج قبالة وطنه السنغال، كان شريف فال يفضل بحزن أن يكون في بورتوريكو، حيث تنتهي آخر مسابقة مؤهلة لركوب الأمواج لأولمبياد باريس يوم السبت.

يقول الخريف:" لم يكن لدى السنغال أحد هناك لمحاولة الحصول على آخر 14 مكانا للرجال والنساء، بدأت كراكب أمواج في السنغال لقد أمضيت حياتي المهنية بأكملها هنا أنا بطل منذ 20 عاما".

ستكون هذه هي الألعاب الأولمبية الثانية التي تضم راكبي الأمواج، سيحصل 48 رجلا وامرأة فقط على حق المنافسة في تاهيتي ، الجزيرة البولينيزية الفرنسية في جنوب المحيط الهادئ.

يمكن لراكبي الأمواج التأهل إما عن طريق تصنيف عال بما فيه الكفاية أو الحصول على المراكز الأولى في بعض المسابقات ، مثل تلك الموجودة في بورتوريكو ، ولكن لا توجد طرق سهلة لراكبي الأمواج السنغاليين.

تقع السنغال في أقصى غرب أفريقيا على المحيط الأطلسي ، وركوب الأمواج جزء من الحياة اليومية للكثيرين ، مع سهولة الوصول إلى الأمواج الجيدة بما في ذلك في العاصمة داكار.

ومع ذلك ، بمجرد وصول الرياضيين إلى مستوى معين ، من الصعب الذهاب إلى أبعد من ذلك السفر للمنافسة في الخارج مكلف ، وقد يكون من الصعب تأمين التأشيرات ، وهناك القليل من الاستثمار الحكومي ، كما يقول العاملون في هذه الرياضة.

حتى مع الدعم المالي من راعي ضخم ، لا يزال فال البالغ من العمر 27 عاما غير قادر على تحمل تكاليف التدريب المناسب ولا يدخل في مسابقات كافية لكسب نقاط للمساعدة في تصنيفه العالمي.

ويقول راكبو الأمواج والمدربون في السنغال إن الرياضيين لديهم إمكانات هائلة لكن الرياضة تحتاج إلى مزيد من الاستثمار في مرافق التدريب والمعدات والتدريب. للتنافس على المسرح العالمي ، يقول راكبو الأمواج إنهم بحاجة إلى الأساسيات مثل بيئة تدريب يومية مع مدرب واسع المعرفة ومعدات عالية الجودة.

دفعت حكومة السنغال لإرسال راكبي الأمواج إلى التصفيات الأولمبية في الولايات المتحدة ، حيث وصلوا إلى الدور ربع النهائي ، والسلفادور ، حيث خرجوا من الدور الأول. ويقول الاتحاد السنغالي لرياضة ركوب الأمواج إن إرسال ستة من راكبي الأمواج وثلاثة مدربين إلى التصفيات في بورتوريكو كان سيكلف نحو 30 ألف دولار.

ولم ترد وزارة الرياضة على طلبات وكالة أسوشيتد برس للتعليق. وقال سولي مبينغي، الأمين العام للاتحاد السنغالي لركوب الأمواج، إنهم "سيرتقون إلى مستوى تحديات عام 2026، الألعاب الأولمبية للشباب التي ستقام في السنغال.

منذ الإعلان عن المسابقة التي ستقام في السنغال، وضعنا برنامجا قائما على التدريب، وقبل كل شيء ما سيمكننا من تقديم أداء جيد عندما يحين الوقت".

تعرضت السنغال لاضطرابات حيث أرجأ الرئيس الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في فبراير بشكل مثير للجدل ، مما أثار احتجاجات مميتة تم اقتراح إجراء انتخابات في يونيو ولكن من غير الواضح متى سيتنحى الرئيس ، الذي تنتهي ولايته في أبريل.

في محاولة لجعل راكبي الأمواج في القارة أكثر وضوحا ، يطلق الاتحاد الأفريقي لركوب الأمواج لأول مرة جولة لركوب الأمواج.

ابتداء من أبريل ، ستكون هناك ست مسابقات تبدأ في غانا وتنتهي في السنغال في ديسمبر.

ومن البلدان الأخرى التي من المقرر أن تستضيف أحداثا هي ليبيريا ونيجيريا وجنوب أفريقيا ومدغشقر.

يقول عمر سيي، رئيس الاتحاد الأفريقي لركوب الأمواج الذي يقود المبادرة، إنها فرصة للرياضيين لكسب المال، والعثور على رعاة، والحصول على نقاط تصنيف قيمة. ويضيف أن الرعاة في أوروبا وأفريقيا أعربوا عن اهتمامهم بتمويل الحدث.