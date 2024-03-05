جوسلين سميث.. البحرية الجنوب أفريقية تبحث عن طفلة مفقودة عمرها 6 سنوات

انضمت البحرية في جنوب أفريقيا، إلى البحث عن فتاة تبلغ من العمر ست سنوات والتي هزت البلاد.

اختفت جوسلين سميث من خارج منزلها في خليج سالدانها ، بالقرب من كيب تاون ، قبل أسبوعين.

وينضم 300 ضابط بحري إلى رجال الإنقاذ من مدينة كيب تاون ووحدة الكلاب والطائرات بدون طيار في البحث اليائس.

يتساءل الكثيرون لماذا لم يتم تحديد مكانها بعد، يختفي طفل كل خمس ساعات في جنوب أفريقيا، ولكن يتم العثور على معظمه.

ويثق المحققون في حدوث انفراجة بعد العثور على ملابس ملطخة بالدماء في حقل مفتوح قريب.

وتم إرسال المواد التي تم اكتشافها يوم السبت إلى مختبر الطب الشرعي لمزيد من التحليل.

وقال المتحدث باسم الشرطة البريجادير نوفيلا بوتيلوا، لبي بي سي إن ضباط البحرية أرسلوا، يوم الاثنين للمساعدة في تتبع أي خيوط.

ليس من الشائع أن تساعد البحرية في عمليات البحث المدنية ولكن يمكنها القيام بذلك إذا طلبت منها الشرطة.

وتوقع رئيس بلدية خليج سالدانها أندريه تروتر أنه سيكون "يوما كبيرا" لعمليات البحث.

قال السيد تروتر، "وقفت في دهشة عندما رأيت عدد الأشخاص من العديد من المنظمات المختلفة ، بقيادة SAPS خدمة شرطة جنوب إفريقيا ، الذين ركزوا على إنجاز المهمة! لقد أعطاني أملا جديدا في العثور على جوسلين الصغيرة .

وقال تروتر إن أفراد المجتمع المحموم فتشوا المجاري والحفر في جميع أنحاء المنطقة في الأيام التي أعقبت اختفاء الفتاة ، كما قام حشد غاضب بتفتيش المنازل ومرافقة الجيران.

تم تقديم مكافأة قدرها 100,000 راند (5,200 دولار ؛ 4,100 جنيه إسترليني) لأي شخص لديه معلومات عن مكان وجودها ، مع وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بالآمال والصلوات من أجل العثور على جوسلين على قيد الحياة.

تركت في رعاية صديق والدتها ، جاكين أبوليس ، في مستوطنة غير رسمية ، عندما اختفت.

وقالت الشرطة إنه لم يستطع تحديد مكان وجودها.

ومع ذلك، فقد نفى أي تورط في اختفائها.

وقالت والدة جوسلين لصحيفة "ديلي فويس" المحلية إنها لن تفقد الأمل، غرائزي الأمومية تخبرني أن ابنتي لا تزال على قيد الحياة وفي هذه المنطقة سنجدها ، سأمشي سيرا على الأقدام للعثور عليها، سأبحث في كل كوخ صغير، سأفعل ذلك إذا اضطررت إلى ذلك".

واتهم بعض أفراد المجتمع الزوجين بأن لهما يد في اختفاء ابنتهما، وهي تهمة نفاها كلاهما.

ومنذ ذلك الحين تم نقلهم إلى منزل آمن حفاظا على سلامتهم.

وقال العميد بوتيلوا إنه يجب على الجمهور عدم نشر معلومات كاذبة حول اختفاء جوسلين أو مشاركة تسجيلات من عمليات البحث.

هذا قد يؤثر سلبا على التحقيق، يجب أن يكون التركيز الأساسي للجهود المنسقة هو العثور على جوسلين أو ما حدث لها ".