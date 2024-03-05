موعد إياب ربع نهائي أبطال آسيا بين الهلال واتحاد جدة

تفوق فريق الهلال السعودي على نظيره الاتحاد بثنائية من دون رد خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض لحساب مواجهات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

وخاض فريق الهلال لقاء اليوم بصفته صاحب الأرض والجمهور ، أما فريق اتحاد جدة فيستضيف مواجهة الإياب المقرر لها الثلاثاء المقبل.

ويقام لقاء الإياب على ملعب الجوهرة المشعة ، معقل فريق اتحاد جدة.

وجاء الهدف الاول لفريق الهلال ف لقاء اليوم عبر اللاعب ميتروفيتش في الدقيقه ٤٠ من ركلة جزاء ، قبل ان يضاعف سالم الدوسري النتيجه للهلال صاحب الارض عند الدقيقه ٤٢.