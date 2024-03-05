عاجل
وزير الخارجية: مصر تدعم مساعي الصومال في وحدة وسلامة أراضيه نائب وزير الخارجية: مصر تتحرك في 3 اتجاهات لمساندة أهل غزة
الثلاثاء 05 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بالصور...مهرجان براعم الإسماعيلي والمقاصة

الإسماعيلي والمقاصة
الإسماعيلي والمقاصة

استقبل مسئولو قطاع البراعم بالنادي الإسماعيلي فريق مصر للمقاصة و ذلك على هامش مهرجان البراعم الذي أقيم في الثانية ظهر اليوم الأحد على الملعب الفرعي بإستاد الإسماعيلية.

إقرأ أيضًا..

txt

رئيس الجهاز الطبي بقطاع ناشئين الإسماعيلي يكشف آخر تطورات المصابين

و كان في الاستقبال طارق الوحش مدير قطاع البراعم و إسماعيل توتو المدير الفني لقطاع البراعم بالنادي الإسماعيلي و أحمد الناغية المدير الإداري للقطاع و عبروا عن سعادتهم باستقبال فريق مصر للمقاصة وسط أجواء من البهجة بين الناديين

الإسماعيلي والمقاصة

و أكد إسماعيل توتو المدير الفني للقطاع أن هذه المباريات تكون هامة جدا و احتكاك قوي للاعبين و تساعد في تعويدهم من الصغر على خوض مباريات قوية مع فرق تمتلك قدرات فنية مميزة

و أضاف إن اللاعبين يؤدون تدريبات لفترات طويلة لذلك لابد من خوض مباريات للوقوف على مستوي اللاعبين و تطبيق الأفكار التي يتم العمل عليها في التدريبات

و تخلل المهرجان مجموعة من المباريات لفرق 2011 و 2012 و 2013 و 2014 و حرص أولياء الأمور على حضور المباريات و التفاعل معها و تقديم الدعم و المساندة لأبنائهم.

مواد متعلقة

غدا: استئناف دورى الناشئين فى كرة القدم بالفيوم ..والجمعه مهرجان البراعم

منتخب مصر الأولمبي يؤدى تدريبا خفيفا استعدادا لودية العراق

«ميدار» و«ماونتن فيو» يفتحان حساب بنكي ضامن «Escrow Account» لمشروع «ALIVA» فى مدينة مستقبل سيتى

ميكالي يعلن تشكيل منتخب مصر الأولمبي لمواجه قطر الودية بالإمارات

اليوم.. منتخب مصر الأولمبي يواجه قطر وديا

منتخب المغرب يستهل مشواره بمواجهة تنزانيا في أمم أفريقيا الليلة

المنتخب الاولمبي يلتقي قطر في مستهل مشواره بدورة دبي الدولية

المنتخب الأوليمبي ينهي استعداداته لمواجهة قطر في معسكر دبي

الجريدة الورقية