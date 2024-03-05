بالصور...مهرجان براعم الإسماعيلي والمقاصة

استقبل مسئولو قطاع البراعم بالنادي الإسماعيلي فريق مصر للمقاصة و ذلك على هامش مهرجان البراعم الذي أقيم في الثانية ظهر اليوم الأحد على الملعب الفرعي بإستاد الإسماعيلية.

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و كان في الاستقبال طارق الوحش مدير قطاع البراعم و إسماعيل توتو المدير الفني لقطاع البراعم بالنادي الإسماعيلي و أحمد الناغية المدير الإداري للقطاع و عبروا عن سعادتهم باستقبال فريق مصر للمقاصة وسط أجواء من البهجة بين الناديين

الإسماعيلي والمقاصة

و أكد إسماعيل توتو المدير الفني للقطاع أن هذه المباريات تكون هامة جدا و احتكاك قوي للاعبين و تساعد في تعويدهم من الصغر على خوض مباريات قوية مع فرق تمتلك قدرات فنية مميزة

و أضاف إن اللاعبين يؤدون تدريبات لفترات طويلة لذلك لابد من خوض مباريات للوقوف على مستوي اللاعبين و تطبيق الأفكار التي يتم العمل عليها في التدريبات

و تخلل المهرجان مجموعة من المباريات لفرق 2011 و 2012 و 2013 و 2014 و حرص أولياء الأمور على حضور المباريات و التفاعل معها و تقديم الدعم و المساندة لأبنائهم.