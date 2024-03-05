رئيس الجهاز الطبي بقطاع ناشئين الإسماعيلي يكشف آخر تطورات المصابين

تحدث الدكتور أحمد هشام سيد، رئيس الجهاز الطبي بقطاع الناشئين بالنادي، عن آخر تطورات مصابي القطاع موضحا الخطة العلاجية لتعافيهم وعودتهم للمشاركة.

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وقال هشام في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إن أحمد صابر لاعب فريق الناشئين مواليد 2005 قد أجرى جراحة الغضروف بنجاح.

وأشار:"اللاعب كان يعاني من تأكل في سطح مفصل الركبة لذلك كان من الضروري خضوعه لجراحة عاجلة".

وتابع :"هذه الجراحة هي الأولى من نوعها التي يجريها لاعب بقطاع الناشئين تحت إشراف النادي وليس خارجه".

وأضاف :"أحمد صابر يحتاج إلى شهر ونصف على أقصى تقدير للتعافي من الإصابة والعودة من جديد للتدريبات الجماعية".

في سياق آخر فقد أوضح طبيب قطاع الناشئين :"لاعب قطاع الناشئين محمود حجازي يعاني من شرخ في الساعد يحتاج للتأهيل لمدة شهر على أن يخضع بعدها للاشعة مرة أخرى للوقوف على إمكانية عودته للتدريبات مجددا".