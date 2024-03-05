الهلال يتفوق على اتحاد جدة بثنائية في ذهاب ربع نهائي أبطال آسيا

تفوق فريق الهلال السعودي على نظيره اتحاد جدة بثنائية من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض ، في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا.

جاء الهدف الاول لفريق الهلال عبر اللاعب ميتروفيتش في الدقيقه ٤٠ من ركلة جزاء ، قبل ان يضاعف سالم الدوسري النتيجه للهلال صاحب الارض عند الدقيقه ٤٢.

وجاء تشكيل الاتحاد الرسمي للقاء كما يلي..

حراسة المرمي: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: أحمد حجازي وسعد الموسي وحسن كادش وفواز الصقور.

خط الوسط: مدالله العليان وزكريا هوساوي وفابيينهو ونجولو كانتي.

الهجوم: رومارينهو وعبد الرزاق حمدالله.

وجاء تشكيل الهلال في بداية اللقاء كما يلي..

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: ياسر الشهراني ، خاليدو كوليبالي ، علي البليهي ، سعود عبدالحميد

الوسط: روبن نيفيز ، سلمان الفرج ، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتشخط الهجوم: سالم الدوسري ، مالكوم أوليفيرا - ألكسندر ميتروفيتش.

ومن المقرر أن تكون مواجهة العودة بين مساء يوم الثلاثاء على ملعب “الجوهرة المشعة”.