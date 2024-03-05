ضمن “الأسبوع الأخضر”.. السياحة والفنادق بالأقصر تنظم ماراثون الدراجات الهوائية





تنظم كية السياحة والفنادق، جامعة الأقصر، ماراثون الدراجات الهوائية بالمشاركة مع دراجّي الأقصر، تحت رعاية الأستاذ الدكتور حمدى محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، والأستاذة الدكتورة صابرين جابر عبدالجليل، عميد كلية السياحة والفنادق، والأستاذ الدكتور محمد حراجى وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وعلى هامش فاعليات الأسبوع البيئي الرابع، تحت مسمى "الأسبوع الأخضر" لكلية السياحة والفنادق.

وأكد رئيس جامعة الأقصر أن الجامعة تحرص خلال الأسبوع البيئي، على تنفيذ مجموعة من الأنشطة والندوات والفعاليات؛ لتعزيز الوعي البيئي لدى الطلاب والمجتمع؛ في سبيل تحديد المشكلات التي تواجه المجتمع؛ وإيجاد الحلول الملائمة، لافتًا إلى أن هذا الاسبوع يشهد تنظيم مؤتمر طبي، وماراثون رياضي.

ويشارك بالماراثون طلاب جامعة الأقصر والسادة اعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم.

وينطلق الماراثون يوم الأربعاء الموافق 6 مارس2024 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، على أن تكون نقطة البداية بوابة مدينة طيبة متوجهاً إلي كلية السياحة والفنادق وذلك برعاية: "جهاز مدينة طيبة، شرم سمايل، ايجيبت جوي ترافيل".