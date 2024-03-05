تعليم نجع حمادي تحصد المركز الأول والثاني في مسابقة أجمل حديقة

أعلن توجيه التربية الزراعية بنجع حمادي شمال قنا، بقيادة المهندس علي عبد الغفار عبد العال موجه أول التربية الزراعية، اليوم الثلاثاء، نتيجة مسابقة " أجمل حديقة" علي مستوي الإدارة للعام الدراسي 2023/2024م، تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة، ولطفي عارف موجه عام التربية الزراعية بمديرية التربية والتعليم بقنا.

وقال المهندس علي عبد الغفار عبد العال موجه أول التربية الزراعية، أن عدد من مدارس الإدارة التعليمية بنجع حمادي، تقدم لمنافسات المسابقة من خلال تقديم اسطوانات مدمجة ( CD )، وبعد التقييم من اللجنة المختصة، أسفرت نتيجة المسابقة عن فوز مدرسة الشهيد خيرت القاضي الثانوية بنين بالمركز الأول علي مستوي الإدارة، بينما فاز بالمركز الثاني، مدرسة الإصلاح الزراعي الابتدائية بمدينة نجع حمادي.

من جانبه، قدم الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة، التهنئة للمدرستين الفائزتين، متمنيا لهما تحقيق مزيدا من النجاحات والرقي والازدهار، مقدما شكره لأعضاء هيئة توجيه التربية الزراعية، لجهودهم الواضحة الرامية إلى رفعة ورقي العملية التعليمية بنجع حمادي.