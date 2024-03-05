الأسهم الأمريكية تتراجع للجلسة الثانية على التوالي

تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، حيث خسر مؤشر داو جونز الصناعي 143 نقطة أو 0.4%. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4%. تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1% حيث شعرت أسهم التكنولوجيا بوطأة انخفاض السوق.

الأسهم الأمريكية

انخفض سهم "AMD" بأكثر من 2% بعد أن ذكرت "بلومبرغ" أن شركة تصنيع الرقائق واجهت عقبة تنظيمية ستمنعها من بيع شريحة ذكاء اصطناعي للصين. وانخفض سهم "GitLab" بأكثر من 13% بعد أن نشرت شركة البرمجيات توقعات ضعيفة للعام بأكمله.

خسرت شركة "Apple" أكثر من 2% على خلفية تقرير من "Counterpoint Research" الذي وجد أن مبيعات iPhone انخفضت في الصين في الأسابيع الستة الأولى من عام 2024. وخسرت العديد من أسهم التكنولوجيا الضخمة الأخرى بما في ذلك "Tesla" و"Netflix" و"Microsoft" أكثر من 1%. قاد قطاع تكنولوجيا المعلومات في مؤشر S&P 500 المؤشر للانخفاض في جلسة الثلاثاء بانخفاض يزيد عن 1%.

تأتي هذه التحركات بعد أن أدت انخفاضات يوم الاثنين إلى تراجع مؤشر ناسداك من أعلى مستوياته القياسية.

الأسهم الأوروبية تتراجع والأسواق تترقب بيانات من منطقة اليورو وأميركا

الأسهم الأوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء مقتفية أثر الأسهم الآسيوية بعدما أخفقت تعهدات من الصين في التأثير على شهية المستثمرين، في حين سادت حالة من الحذر في الأسواق قبيل صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو والولايات المتحدة.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي في أسواق الأسهم الأوروبية 0.2% بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش بعد أن استقر بفارق ضئيل تحت أعلى مستوياته على الإطلاق أمس الاثنين.

وقادت أسهم الموارد الأساسية خسائر القطاعات، إذ هبطت فى الأسهم الأوروبية بنسبة 1.1% متأثرة بانخفاض أسعار المعادن، وسط مخاوف بسبب ارتفاع الدولار وتبدد الآمال إزاء عدم اتخاذ إجراءات تحفيز جديدة في الصين.

وبالنسبة للشركات، هبط سهم ساندوز في الأسهم الأوروبية بنسبة 3% بعد أن أعلنت الشركة السويسرية المصنعة للبدائل الحيوية والأدوية غير الخاضعة لحقوق العلامة التجارية أن مديرها المالي سيترك منصبه.

وصعد سهم تاليس الفرنسية في الأسهم الأوروبية بنسبة 5.4% بعد الإعلان عن زيادة كبيرة في الأرباح التشغيلية لعام 2023 وارتفاع المبيعات، بدعم من انتعاش سوق الطيران المدني.