تشكيل بايرن ميونخ أمام لاتسيو بدوري الأبطال ..هاري كين فى الهجوم

أعلن توماس توخيل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ التشكيل الأساسي لمواجهة لاتسيو مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأليانز آرينا في إطار منافسات إياب دور الـ16 من عمر دورى أبطال أوروبا.

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ويخوض البافاري اللقاء بالتشكيل الآتي…

حراسة المرمى: نوير.

خط الدفاع: كيميش، دي ليخت، داير، جيريرو.

خط الوسط: بافلوفيتش، جوريتسكا.

خط الوسط الهجومي: ليروي ساني، مولر، موسيالا.

خط الهجوم: هاري كين.

البدلاء: تيل، ديفيز، جنابري، كيم، بيريتز، أولرايش، تشوبو مواتينج، سرقسطة، لايمر.