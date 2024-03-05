دوري أبطال آسيا .. الهلال يتفوق على اتحاد جدة بثنائية في الشوط الأول للقاء ربع النهائي

تفوق فريق الهلال على نظيره اتحاد جدة بثنائية من دون رد بعد انتهاء الشوط الأول من اللقاء الجاري بينهما الان على ملعب المملكه ارينا بالعاصمه السعودية الرياض لحساب مواجهات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري ابطال اسيا.

جاء الهدف الاول لفريق الهلال عبر اللاعب ميتروفيتش في الدقيقه ٤٠ من ركلة جزاء ، قبل ان يضاعف سالم الدوسري النتيجه للهلال صاحب الارض عند الدقيقه ٤٢.

وجاء تشكيل الاتحاد الرسمي للقاء كما يلي..

حراسة المرمي: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: أحمد حجازي وسعد الموسي وحسن كادش وفواز الصقور.

خط الوسط: مدالله العليان وزكريا هوساوي وفابيينهو ونجولو كانتي.

الهجوم: رومارينهو وعبد الرزاق حمدالله.

وجاء تشكيل الهلال في بداية اللقاء كما يلي..

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: ياسر الشهراني ، خاليدو كوليبالي ، علي البليهي ، سعود عبدالحميد

الوسط: روبن نيفيز ، سلمان الفرج ، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتشخط الهجوم: سالم الدوسري ، مالكوم أوليفيرا - ألكسندر ميتروفيتش.

ومن المقرر أن تكون مواجهة العودة بين مساء يوم الثلاثاء على ملعب “الجوهرة المشعة”.