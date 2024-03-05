ينظم ندوة حول تاثير التغيرات المناخية على الزراعة وسبل التكيف معها

تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي برفع الوعي لدى القطاع الزراعي فيما يخص التغيرات المناخية وتأثيراتها وسبل التكيف معها، وتحت رعاية د عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

قام المعمل المركزي للمناخ الزراعي بتنظيم دورة تدريبية بالتعاون مع مشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (SAIL) في تدريب والعاملين والمستفيدين من خدمات المشروع بمحافظة اسوان على التقنيات الزراعية الحديثة ووسائل التكيف في التغيرات المناخية.

المعمل المركزي للمناخ الزراعي

وقال الدكتورمحمد عبدربه مدير المعمل المركزي للمناخ الزراعي ان المعمل بالتعاون مع باحثين من معهد بحوث المحاصيل الحقلية ومعهد الهندسة الزراعية ومعهد البساتين في الفترة من 5 الى 7 مارس 2024 حول التغيرات المناخية وتأثيراتها وطرح المشاركين العديد من الافكار العلمية التطبيقية التي قام المعمل بتنفيذها مثل حماية اشجار الفاكهة مستديمة الخضرة باستخدام التغطية بشبك التظليل بصورة كلية او جزئية و شرح الجوانب الفنية كما تم شرح الزراعة على مصاطب مرتفعة لتقليل تأثيرات التغيرات المناخية ارتفاع منسوب سطح البحر على النباتات المنزرعة وهو ما قام به المعمل بموقع البوصيلي للزراعات المحمية .

كما تم شرح استخدام الميكنة الزراعية من اجل تطبيق الادارة المزرعية المتكاملة و التي تساعد على تقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية كما قام الباحثين من معهد المحاصيل الحقلية و البساتين بشرح الاصناف الجديدة و الخريطة المحصولية والصنفية من اجل الزراعة في الوقت الملائم للحاصلات الزراعية و استخدام الاصناف النباتية المناسبة لكل منطقة مناخية و لقد ناقش السادة الحاضرين تلك النقاط و المعوقات التي تقابلهم و كيفية التغلب عليها بالتعاون مع ادارة المشروع كما طالب المزارعين بمزيد من تلك الدورات التدريبية للتعرف على التقنيات الحديثة بصورة مستمرة.