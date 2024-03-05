خبير: الموقف المصري سيكون الحل النهائي للقضية الفلسطينية والعالم يعلم ذلك

أكد الدكتور أحمد عبدالمجيد، خبير العلاقات الدولية، أن الدولة المصرية تتوسع في أذرعها الدبلوماسية التي تستفيد منها اليوم في تكوين الرأي العام وموقف دولي موحد تجاه ما يحدث من أوضاع التوتر في منطقة الشرق الأوسط، مشددًا على أن الدولة المصرية قامت بدور كبير في إغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.

الشعب الفلسطيني في غزة

وأوضح “عبدالمجيد”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، أنه جراء الحرب الإسرائيلية الدائرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى التوترات الأخرى في البحر الأحمر.

وأضاف أن الموقف المصري سيكون الحل النهائي للقضية الفلسطينية، والعالم كله يعلم ذلك تمامًا وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، أن مصر بدأت في تحديد الموقف الدولي تجاه الأزمة الفلسطينية.

طالب مسؤول الإعلام بحركة "فتح" الفلسطينية عبد الفتاح دولة، الولايات المتحدة بترجمة تصريحاتها الحالية إلى أفعال حقيقية كونها الوحيدة القادرة على وقف العدوان وإنهاء كل ما يحدث وفرض حل سياسي وتنفيذ الهدنة.

وقال مسئول (فتح) ، بحسب وكالة إنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء - "إن الولايات المتحدة تطلب جدولا زمنيا لإطلاق النار وليس وقفا فوريا، ما يعني أن هناك مساحة لمجلس حرب الاحتلال لإنهاء عمليته"، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية لم تمارس أي شكل من أشكال الضغط على حكومة الاحتلال.

وأضاف أنه يجب تتبنى الولايات المتحدة مواقف سياسية باتجاه وقف العدوان وفتح مسار سياسي يفضي إلى دولة فلسطينية، وأن تصبح الرؤية حلا سياسيا وفقا للقناعة التي تتولد اليوم دوليا بأن الحل يكمن فقط بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وقيام الدولة الفلسطينية على قواعد الشرعية الدولية بمؤتمر دولي للسلام بأجندات زمنية واضحة تفضي إلى قيام دولة فلسطينية.