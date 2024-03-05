تحرير ٣٥ محضر جنحه صحيه لعدم استيفاء الاشتراطات الصحيةبالغربية





قاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم حمله تفتيشية مفاجئة على السلاسل التجارية الكبرى و محلات السوبر ماركت والبقاله والجزارة ، والاسماك ومحلات بيع الفواكه والخضروات بنطاق مركز طنطا، وذلك بمرافقة اللجنة المشكلة من المحافظ لمتابعة الأسواق ومنافذ بيع المواد الغذائيةوذلك إستمرار لسلسلة الحملات التفتيشية الكبرى التي يقوم بها محافظ الغربية للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من سلامة وصلاحية الأغذية المعروضة للبيع حفاظا على صحة المواطنين

و تضم (مديرية الطب البيطري، مديرية الصحة، مديرية التموين، هيئة سلامة الغذاء، مباحث التموين رئيس مركز ومدينة طنطا ) .

وخلال الجولة قام المحافظ واللجنة المشكلة بمتابعه السلاسل التجارية الكبرى ومحلات البقالة والسوبر ماركت والجزارة والاسماك والفواكه الطازجة والخضروات ، و تم رصد عدد من المخالفات وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأكد محافظ الغربية استمرار الجولات المفاجئة في أوقات مختلفة وبطرق غير تقليدية على الأسواق، وسيتم التعامل بحسم مع كل مخالف مشيرا الى استمرار الحملات التفتيشية على المنافذ والأسواق والسلاسل التجارية للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات إلى جانب الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة، وذلك تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

الجدير بالذكر ان محافظ الغربية واللجنة المشكلة يقومون بجولات يومية للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية وذلك للتأكد من سلامة وصلاحية الأغذية المعروضة للبيع حفاظا على صحة المواطنين وقد حررت اللجان التفتيشية اثناء المرور على حي اول وثان طنطا؛ ٣٥ محضر جنحه صحيه لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية ، ١٩ محضر عدم حمل شهاده صحيه ساريه ، 8 قرارات غلق اداري و قرار خطر داهم ، 8 بدون ترخيص .

وقامت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتحرير ٢٤ محضر متنوع و ضبط 80 كرتونة سناكس منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي و60 كجم جبنة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي.

وحررت مديرية التموين ٢٨ محاضر و قامت مباحث التموين بتحرير٩ محاضر عدم إعلان عن الأسعار ، ١٢ محضر عدم حمل شهاده صحيه وعدد ١ محضر طن منظفات بدون فواتير واشتباه في الصلاحية، كما قام الطب البيطري بتحرير ٤ محاضر مختلفه .