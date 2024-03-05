اعلان اسماء الفائزين في مسابقة أمين مجلس الأمناء والاباء والمعلمين بقنا

اعلن توجيه عام التربية الاجتماعية التابع لمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، عن نتيجة مسابقة الأمين الأول لمجلس الامناء والاباء والمعلمين لكل مرحلة تعليمية من المراحل الثلاث ، وذلك بعد اعتمادها من الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم و صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية .

وجاءت نتيجة الامين الاول للمرحلة الابتدائية كالتالي : عمر فتحي خليفة مدرسة حاجر الدهسة الابتدئية بفرشوط مركز أول ، و نبيلة سيد توفيق مدرسة النهضة بقفط مركز ثان ، و محمود محمد رفاعي مدرسة الحميدات بقنا مركز ثالث .

فيما اسفرت منافسات المرحلة الاعدادية عن فوز مختار محمد على بالدهسة تعليم اساسي فرشوط مركز أول ، ومنى مصطفى علي بمدرسة حامد سليمان الاعدادية بقنا مركز ثان ، و سمير عبد الباسط بمدرسة الشيخ مخلوف بنقادة مركز ثالث .

بينما حقق هاني صلاح حمزة الاخصائي بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية بنين بقنا المركز الاول عن المرحلة الثانوية ، و عفاف علي احمد بالشيخ فتوح الثانوية بابو تشت مركز ثان ، و محمد عبد الفتاح حساني بقوص التجارية بنين مركز ثالث .

هنأ الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا النماذج المتميزة من الاخصائيين الفائزين والمرشحين لتمثيل المديرية في مسابقة الوزارة ، وثمن مجهوداتهم وغيرهم في معاونة المدرسة على أداء رسالتها كمركز إشعاع ثقافي واجتماعي ، و إشراك الآباء مع المدرسة في حل المشكلات الاجتماعية في للمجتمع المحلي .

يذكر أن المسابقة نظمتها احلام محمود موجه عام التربية الاجتماعية بمعاونة الدكتور سيد مرزوق الموجه الاول بالمديرية وأعضاء التوجيه العام .