تدريبات خططيه فى مران الزمالك استعدادا للقمه

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خططية خاصة خلال المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء، على ملعب أكاديمية المهد الرياضية بمدينة الرياض، في إطار الاستعداد لمواجهة الأهلي المقبلة في نهائي كأس مصر.

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وتم خلال هذه الفقرة التركيز على بعض الجمل التكتيكية في إطار خطة اللعب الخاصة بالفريق ، بالإضافة إلى على تصحيح بعض الأمور الفنية.

وقام الجهاز الفني للفريق بعمل تقسيمة فنية بطول الملعب، تم خلالها تطبيق كل الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها.

وتضم القائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - سيد عبدالله "نيمار".

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما.



الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.